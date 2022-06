In Bokel feiern alle Generationen

„Ich habe hier Menschen getroffen, die ich noch nie gesehen habe“, sagt Petra Knehans von der TSG Kölkebeck-Bokel. „Das will etwas heißen, denn sie kenne wirklich viele Leute“, bestätigt Birgit Pape, zweite Vorsitzende des Heimatvereins Bokel-Tatenhausen. In Kooperation mit dem Bokeler Kindergarten haben die Mitglieder beider Vereine zum 19. Mal das Gemeindefest ausgerichtet, bei dem sich zahlreiche Besucher aus allen Generationen bestens unterhalten.

Das schöne Sommerwetter trägt dazu bei, dass die Stimmung fast so „normal“ ist, wie es vor der Pandemie üblich war. Nach dem Familiengottesdienst zum Thema Glück verwandelt sich das Gemeindehaus in eine Cafeteria mit einem reichhaltigen Kuchenangebot. Draußen gibt es Getränke, Bratwurst vom Grill und selbst gemachte Salate. „Alles läuft in Eigenregie, viele packen mit an und machen begeistert mit“, sagt Petra Knehans.