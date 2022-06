In Ruhe Frikadellen brutzeln

Halle

Der Spielplatz liegt leicht erhöht. Von hier aus hat Elke Günner einen prima Blick auf die Kindertagesstätte Beckmanns Hof mit ihren vier einzelnen, teils denkmalgeschützten Gebäuden. Gut 24 Jahre hat die 62-Jährige die städtische Einrichtung mit ihren aktuell vier Gruppen geleitet, nachdem sie zuvor in Gartnisch und im katholischen Kindergarten in Halle (ebenfalls als Leiterin) tätig war. Nach insgesamt 45 Berufsjahren hat sie das Angebot der Altersteilzeit angenommen. An diesem sonnigen Mittwoch ist die Kita am Laibach zum letzten Mal ihr Arbeitsplatz.

Von Stephan Arend