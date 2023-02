Intensive musikalische Kommunikation

Nicht nur Übung macht den Meister, sondern auch das Hören und Lesen, das Nachahmen und das Studieren – auch Johann Sebastian Bach bediente sich seinerzeit bei den Komponisten seiner Vatergeneration, ließ sich beeinflussen und führte sie zu seiner besonderen Meisterschaft. Im „Nachtkonzert“ der Haller Bach-Tage erklangen in der Herz-Jesu-Kirche „Bach und seine Vorbilder“.

Urban Strings begeistert mit „Bach und seine Vorbilder“ in der Haller Herz-Jesu-Kirche

Das Ensemble "Urban Strings" faszinierte im Nachtkonzert der Haller Bach-Tage mit barocken Werken von Pachelbel bis hin zu Bach und begeisterte das Publikum in der Herz-Jesu-Kirche mit seiner ausgeprägten Experimentierfreudigkeit.

Kompositionen von Johann Gottlieb Goldberg, Heinrich Ignaz Franz von Biber sowie Johann Pachelbel ließen eine Zeit lebendig werden, in der Stimmungen nicht nur durch das Spiel, sondern auch durch die richtige Wahl der Instrumente beeinflusst wurden. Mit dem Ensemble Urban Strings, das nun nach mehr als drei erfolglosen Versuchen in den vergangenen Jahren, endlich seine Instrumente für die Haller Bach-Tage stimmen konnte, gastierten an diesem Abend Musiker, die sich nicht nur ihre Liebe zur Musik, sondern auch durch ihre ausgeprägte Experimentierfreudigkeit auszeichnen.