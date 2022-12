IT-Spezialisten aus Halle

Peter Horvath bekommt ein Leuchten in die Augen, wenn er aus der Geschichte seines Unternehmens „ho.systeme“ berichtet und von der Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Partner Eike Diestelkamp. Die beiden trennt ein Altersunterschied von zwölf Jahren, der Ältere hat den Jüngeren schon im Teenie-Alter als großes Talent erkannt, gefördert und zum Kompagnon gemacht. Der Allround-Dienstleister in Sachen IT ist mittlerweile einer der größten und führenden Anbieter in Ostwestfalen und auch außerhalb der Region.

Die beiden Geschäftsführer und Gesellschafter Eike Diestelkamp (links) und Peter Horvath arbeiten bereits seit vielen Jahren im IT-Sektor erfolgreich zusammen - seit 2014 an der Kreisstraße in Künsebeck. Beide führen auch das "Schwester-Unternehmen" HDNET.

Die beiden jetzigen geschäftsführenden Gesellschafter sind keineswegs den klassischen Weg über einschlägige Berufsausbildung oder ebensolches Studium gegangen. Peter Horvath wollte ursprünglich als Maschinenbau-Ingenieur in die Fußstapfen seines Vaters treten, entdeckte während des Studiums aber die Informations-Technologie (IT) als sein Hobby. Er machte sich schon in dieser Zeit selbstständig und legte damit den Grundstein zum heutigen Unternehmen. Eike Diestelkamp war schon im Teenager-Alter ein Computer-Freak, baute seine Grundkenntnisse in Programmierung soweit aus, dass er nach seiner Premierenarbeit, der Homepage für die damalige „Future-Parade“ in Brockhagen, schnell weitere Aufträge bekam. „Ein Talent, das ich unbedingt fördern wollte,“ blickt Peter Horvath schmunzelnd zurück.