Jetzt doch ein Verkehrsversuch light in Halle

Nach dem Abbruch am vergangenen Freitag kam die halbe Kehrtwende am Montagvormittag: Der umstrittene Verkehrsversuch und die Tempo-30-Zone in der südwestlichen Haller Innenstadt wird fortgesetzt, wenn auch in abgespeckter Form. Die rot-weißen Baken für die simulierten Einengungen kommen weg, doch Tempo 30 und die Rechts-vor-Links-Regelungen bleiben erhalten.

Der Verkehrsversuch wird in der südwestlichen Haller Innenstadt entgegen erster Ankündigungen vom vergangenen Freitag nun doch in abgespeckter ohne Einbuchtungen fortgesetzt: die Rechts-vor-Links-Regelung wie hier an der Ecke Mönchstraße und Moltkestraße gilt weiterhin im ganzen Quartier wie auch Tempo 30.

Nachdem Bürgermeister Thomas Tappe am vergangenen Freitag noch den Abbruch des Verkehrsversuches über die Homepage der Stadt Halle verkündet und dies mit Sicherheitsbedenken bezüglich der Durchfahrt für die Feuerwehr begründet hatte sowie auf Nachfrage des WB auch die Rückversetzung in den ursprünglichen Zustand, also ohne Tempo 30 und Rechts-vor-links-Regelung, angekündigt hatte, wurde am Montagmittag nun eine deutliche Veränderung dieser Position kommuniziert. Mit dem Straßenverkehrsamt des Kreises Gütersloh und der zuständigen Abteilung im Rathaus wurde die nunmehr neue Regelung "gemeinschaftlich besprochen", wie Tappe sagte. Dies sei ein gangbarer Weg, fügte er hinzu. Bürgermeister Tappe gab dabei zudem seiner Hoffnung Ausdruck, "die zuletzt sehr aufgewühlte politische und gesellschaftliche Diskussion wieder in ein sachlicheres Fahrwasser zu bringen".