Jetzt melden sich die Vorstände

Nach Kritik an den Sondierungsgesprächen der Kreissparkassen Halle und Wiedenbrück

Halle/Rheda-Wiedenbrück

Die Vorstände der Kreissparkasse in Halle und in Wiedenbrück sehen sich gezwungen, auf die öffentlich vorgetragene Kritik zu einer möglichen Fusion beider Häuser zu reagieren. In einer gemeinsamen Stellungnahme verteidigen und erklären sie das Vorgehen und betonen, dass die Gespräche aktuell noch völlig offen seien.

Von Margit Brand