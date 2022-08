Kehrtwende beim TC Blau-Weiß Halle

Sportlich hat der TC Blau-Weiß Halle zuletzt mit dem Aufstieg des Frauenteams in die Tennis-Regionalliga überzeugt. Nun soll auch abseits der Courts endlich wieder an einem Strang gezogen werden und Ruhe einkehren. Der aktuelle Vorstand und Ralf Weber betonen auf WESTFALEN-BLATT-Nachfrage, in Zukunft im Sinne des Vereins zusammen arbeiten zu wollen.

Noch im Juli war der Vorstand geschlossen zurückgetreten. In einem Schreiben an die Mitglieder wurde Ralf Weber damals kritisiert, nicht zum Wohle des Vereins zu handeln, Besitzrechte bewusst dafür einzusetzen, um privat gewünschte Entwicklungen in Bezug auf Thorsten Liebich durchzusetzen. Liebich, einst erfolgreicher Teamchef der Bundesliga-Mannschaft und kommissarischer Vorsitzender (nach dem Tod des langjährigen Präsidenten Gerhard Weber) hatte sich trotz der Vorwürfe, dem Verein durch einen Vermarktungsvertrag mit seiner Agentur DaLi zu schaden, bei den Vorstandswahlen im April gegen eine Opposition um Ralf Weber und Heiko Blomeier zunächst durchgesetzt. Später war Liebich als Vorsitzender zurückgetreten, doch auch dieser Schritt reichte nicht aus, den offensichtlich gespaltenen Verein zu einen. „Wir haben das Gefühl, dass solange der jetzige Vorstand aktiv ist, vieles unternommen wird, damit unser Verein nicht zur Ruhe kommt“, begründeten die einst mit Liebich angetretenen Vorstandsmitglieder im Juli ihren Rücktritt und kündigten Neuwahlen im September an. Ralf Weber wies damals die Vorwürfe zurück, forderte aber die Beendigung der Zusammenarbeit des Vereins mit Thorsten Liebich in allen (auch sportlichen) Bereichen.