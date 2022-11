Der Grundwasserstock in Halle ist insbesondere durch die zu große Trockenheit in den vergangenen Jahren leicht abgeschmolzen. "Wir dürfen nicht in Hysterie, aber auch nicht in Tatenlosigkeit verfallen", bewertet Hydrogeologe Frank Schmidt das Ergebnis seiner Untersuchungen. Die politische Diskussion übers Haller Grundwasser hat auch Konflikte mit der Nachbarstadt Borgholzhausen offenbart.

Der Grundwasserkörper in Halle ist durch die vielen trockenen Sommer in Folge leicht abgeschmolzen. Hydrogeologe Frank Schmidt empfiehlt das Einleiten von Gegenmaßnahmen, sieht aber keinen Grund zur Hysterie. Der Wert von Trinkwasser solle Bürgern stärker deutlich gemacht werden

Hydrogeologe Frank Schmidt, der seit mehr als 30 Jahren die Grundwasserverhältnisse in Halle und auch benachbarten Kommunen untersucht, erläuterte vor den Mitglieder des Haller Umwelt- und Klimaausschusses seine Einschätzungen, die er in einem 45 Seiten langen Bericht zusammengefasst hat (das WB berichtete). Besondere Aufmerksamkeit wurde der Frage gewidmet, wie kritisch das zu beobachtende Abschmelzen des Haller Grundwasserkörpers um etwa zwei bis drei Prozent beziehungsweise die geringere Grundwasserneubildung in den vergangenen Jahren zu bewerten ist. Wenn die Entwicklung bei einer ausdrücklich als pessimistisch gekennzeichneten Betrachtung so weitergehe, dann kann es laut Schmidt dazu kommen, dass das Grundwasser in Halle etwa 1,30 Meter tiefer als bei einem normalen Wasserstand liegt.