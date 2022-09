Ukrainerinnen in Halle wollen einfachen Mitteln Wärme und Licht für Soldaten an der Front herstellen - Aufruf der Altbürgermeisterin

Halle

Ukrainische Frauen aus Halle haben in diesen Tagen ein Hilfsprojekt für die einfachere Alltagsbewältigung an der Front gestartet, mit denen ukrainische Soldaten unterstützt werden sollen. Es werden aus Kerzenresten einfache neue Kerzendosen hergestellt, die den Soldaten in ihren Unterständen im kalten Herbst und Winter einige Stunden Licht und Wärme spenden sollen. In Halle ist jetzt ein Sammelaufruf gestartet worden.

Von Stefan Küppers