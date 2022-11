Kinderaugen zum Strahlen bringen

Die von Dieter Baars einst ins Leben gerufene Aktion geht nun bereits zum 13. Mal über die Bühne und hat bisher Spenden in Höhe von 17.000 Euro eingespielt. Außerdem sind in all den Jahren 1.500 Päckchen nach Valmiera geschickt worden - jedes für sich ein Weihnachtsgeschenk, das für leuchtende Kinderaugen sorgt. Die Päckchen (etwa Schuhkartongröße 40) sollten mit Weihnachtspapier ausgelegt und verpackt werden. "Schön wäre es, wenn eine Weihnachtskarte mit dem Gruß Frohe Weihnachten - Priecigus Ziemsvetkus und eine Kerze beigelegt werden", sagt Baars und macht Vorschläge für den Inhalt: Schulbedarf, Spielzeug, Bekleidung, Süßigkeiten, Drogerieartikel - "und der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt." Wer so Kinder und ihre Familien in Valmiera glücklich machen möchte, kann ein Päckchen bis zum 24. November in der Hauptstelle der Volksbank in Halle abgeben.

In ungewissen (Kriegs-)zeiten haben gewiss auch viele Menschen in Deutschland Schwierigkeiten und Ängste. "Doch anders als bei uns gibt es in Valmiera keine soziale Abfederung", wirbt Dieter Baars auch um Geldspenden zur Unterstützung der Suppenküche in Halles Partnerstadt. Das Einzugsgebiet habe sich verdoppelt und mit den Spenden könnten Haushaltsgeräte angeschafft sowie Freizeiten für Bedürftige organisiert werden. In diesem Zusammenhang verweist Baars auf die positive Lebenseinstellung der Letten: "Trotz der Armut sind die Menschen fast immer fröhlich."

Baars ist dankbar für die langjährige Unterstützung der Volksbank, die zum Start der Aktion die ersten 500 Euro spendet, der Stadt Halle und der freiwilligen Feuerwehr (der Löschzug Halle bringt die Päckchen zur Kreis-Sammelstelle, ehe sie von dort nach Valmiera transportiert werden). Ebenfalls freut ihn, dass sich auch der neu gegründete Freundeskreis für Valmiera beteiligt und vor allem ältere Menschen im Auge hat. Die Vereinsmitglieder bitten um funktionstüchtige Gehhilfen wie zum Beispiel Rollatoren, aber auch um Hygieneartikel und andere Dinge, die Senioren im Alltag dringend benötigen: "Da es keine Krankenversicherung gibt, sind gerade die älteren Leute auf eine solche Unterstützung angewiesen", sagt Axel Reimers vom Freundeskreis.

Während die Päckchen bei der Volksbank gesammelt werden, können die Sachspenden für Senioren bei der Stadt Halle im Rathaus 2 abgegeben werden. Geldspenden können auf folgende Konten eingezahlt werden - Volksbank Halle/Westfalen: IBAN DE90 4806 2051 0192 9102 00. Kreissparkasse Halle: IBAN DE32 4805 1580 0000 0000 18. Empfänger ist jeweils die Stadt Halle. Verwendungszweck: "Kinderhilfe für Valmiera". Für Fragen stehen telefonisch bereit: Dieter Baars (Initiator) 05201/7343150, Petra Maschkötter (Volksbank) 05201/181170 und Marceline Daukant (Stadt Halle) 05201/183114.

Dieter Baars möchte zudem die Spendensumme mit einer Versteigerung eines von ihm gebastelten Vogelhauses in den Farben von Valmiera und der Ukraine aufstocken. Gebote an [email protected]