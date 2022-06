Kirmes-Comeback in Versmold

Nach der Sünne-Peider-Absage gibt es in Versmold vom 16. bis 19. Juni nach der Corona-Zwangspause eine einmalige Alternative

Versmold

Nachdem die Stadt Versmold zum Jahresbeginn mitgeteilt hatte, dass der traditionelle St. Petri-Markt (auch bekannt als Sünne Peider) aufgrund der Coronapandemie zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden muss, war von allen Seiten ein allgemeines Bedauern zu vernehmen. Aber nun gibt es doch noch eine Alternative, denn erstmals in der Stadtgeschichte wird von Donnerstag 16. Juni bis Sonntag, 19. Juni eine Fronleichnamskirmes in der Innenstadt veranstaltet.

Von Gabriele Grund