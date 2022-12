Halle

Der große Saal im DRK-Haus an der Haller Bismarckstraße ist an diesem Freitag ein Raum voller Geschichten. Die einen, oft traurigen Geschichten könnten die Menschen erzählen, die an diesem Tag mit großen Tüten kommen, um für sich und ihre Familien die dringend benötigten Lebensmittelspenden von der Tafel zu holen. Die anderen Geschichten, die hier erzählt werden sollen, handeln von Hallern, die mit dem Herz in der Hand schwere Kisten schleppen und damit auch ein Stück gegen Traurigkeit von Hilfsbedürftigen ankämpfen.

Von Stefan Küppers