Derartige Klänge hört man nicht ständig in diesen Räumen«, sagt Kirchenmusikdirektor Friedemann Engelbert zum Auftakt der dritten Veranstaltung des Haller Musiksommers in der St. Johanniskirche. Wie er waren auch die zahlreich erschienenen Zuhörer gespannt auf die nach eigenen Angaben „kleinste Bigband der Welt“ und ihre musikalische Reise zu den Wurzeln des Jazz.

Sie machten ihrem Namen als »kleinste Bigband der Welt« alle Ehre. Pianist Eeco Rijken Rapp und David Herzel am Schlagzeug gastierten mit ihrem Programm »Boogielicious« beim 3. Haller Musiksommer

Der niederländische Ausnahmepianist Eeco Rijken Rapp und David Herzel am Schlagzeug überzeugen mit ihrem „köstlichen Boogie Woogie für das 21. Jahrhundert“ in jeder Hinsicht und verdienen sich am Ende stehende Ovationen des begeisterten Publikums. Seit nunmehr 14 Jahren treten die beiden Musiker gemeinsam auf und scheinen sich blind zu verstehen. Während Eeco Rijken Rapp mit virtuoser Fingerfertigkeit über die Tasten wirbelt, liefert der Bielefelder David Herzel variationsreiche Rhythmusgrundlagen. Er gehört zu den Schlagzeugern, die auch die Kunst der leisen Töne beherrschen. Wahlweise greift er neben Trommelstöcken für die kräftigen Passagen zu dezenten Jazzbesen oder spielt unmittelbar mit den Händen. Bei den kunstvoll entwickelten Arrangements bleibt immer wieder viel Raum für Improvisationen – von den Zuhörern mit obligatorischem Zwischenapplaus bedacht.