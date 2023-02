Kochen, Kino , Sonnenaufgang im Steinbruch

„Leuchten! Sieben Wochen ohne Verzagtheit“ – unter diesem Motto steht die Fastenaktion der evangelischen Kirche von Aschermittwoch (22. Februar) bis zum Ostermontag (10. April 2023). Es ist gar nicht so leicht zu verzichten und vor allem, in diesen Zeiten den Mut zu behalten und das Licht zu sehen. Vielen Menschen fällt es leichter, gemeinsam diesen Weg zu gehen. Der Pfarrbezirk Künsebeck hat sich deshalb zum Motto der Fastenwochen ein besonderes Programm einfallen lassen.

Alle Veranstaltungen sind für alle offen, „egal wo sie wohnen, welcher Konfession sie angehören oder welche Motivation sie in das Gemeindehaus Künsebeck trägt“, verspricht das Team der Ehrenamtlichen des Pfarrbezirkes. Auch sind alle Veranstaltungen, die vor allem im Gemeindehaus stattfinden, kostenlos. Und für die Fahrten zu anderen Veranstaltungsorten wird es einen Fahrservice geben. Jeder und jede, die möchte, soll die Chance auf eine Teilnahme haben. Niemand ist ausgeschlossen.

.23. Februar, 18.30 Uhr: Laternen basteln mit Elke Kuhlmann. Wer hat bringt ein leeres, großes Glas mit.

26. Februar, 18 Uhr: Lichtkonzert mit Heike Radler, die (Pop-) Songs, Chansons und Evergreens präsentiert. Sie verspricht Lieder von Licht und Schatten, vom Leuchten und Strahlen.

27. Februar, 16.30 Uhr: Friedhofsbegehung „Alter Friedhof Halle“ mit Jana Eisenstein-Schlote und Dr. Katja Kosubek. Treffpunkt am Alten Busbahnhof. Für Mitfahrmöglichkeiten anmelden.

28. Februar, 16 Uhr: Erzählcafé Künsebeck nach dem Krieg in Kooperation mit der IGKB.

8. März, 18 Uhr: Biblisches Superfood – Kochen mit Kerstin Panhorst (Anmeldungen bis zum 6. März unter 0176/41020542 oder unter [email protected]).

11. März, 9 Uhr: Frauenfrühstück mit Basteln der Osterkerzen (Anmeldungen bei Ulla Kay unter 0151/54028814).

14. März, 19 Uhr: Dorfkino „Das innere Leuchten – Herz und Seele kennen keine Demenz“. Ein Film voller stiller Lebensfreude, Humor und Wehmut.

15. März, 15 Uhr: Yoga mit Ingrid Dewald. Matte oder Handtuch und bequeme Kleidung mitbringen.

24. März, 19 Uhr: Fackelwanderung mit Andacht. Im Anschluss Punsch auf offenem Feuer.

28. März, 18 Uhr: Krimi-Spieleabend „Tatort Meer“.

2. April, 6 Uhr: Andacht zum Sonnenaufgang im großen Hellberg/Steinbruch Müller. Fahrservice ab 5.45 Uhr ab Gemeindehaus. Im Anschluss Frühstücken.

5. April, 20 Uhr: Eltern-Café mit dem Thema „Kinder begegnen den Tod“ mit Pädagogin Claudia Krüger.

9. April, 10 Uhr: Ostergottesdienst mit einem gemeinsamen Frühstück.

Alle Veranstaltungen unter: https://www.kuenske.de/pfarrbezirk/

Fasten: Bewusst erlebter Verzicht

Wie in der Bibel steht, soll Jesus an einem Mittwoch verraten und an einem Freitag gekreuzigt worden sein. Christen gedenken in der Fastenzeit seinem Leiden und verzichten darauf, Fleisch zu essen. Mit dieser Tradition bereiten sich Christen auf das Osterfest vor. Es wird auch auf andere Genussmittel wie Schokolade, Nikotin oder Alkohol, aber auch Gewohnheiten wie etwa Surfen im Internet, Fernsehen oder Computerspielen verzichtet. So bekommt die Fastenzeit einen aktuellen Bezug. Wichtig ist dabei ein bewusst erlebter Verzicht, der Raum für Neues schaffen soll. Aus psychologischer Sicht kann ein solcher Verzicht für Zufriedenheit sorgen: Ich schaffe es, etwas wegzulassen, das ich gerne mache und an das ich gewöhnt bin. Viele Menschen verzichten, um sich körperlich und seelisch besser zu fühlen.