Kreissparkasse Halle unterstützt elf Grundschulen

Auch wenn die Zinsen für Bankguthaben wieder steigende Tendenz zeigen, hält der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Halle, Henning Bauer, Investitionen in die Aus- und Fortbildung der Kinder für die „beste Verzinsung“. Im Rahmen der jährlichen Projektförderung unterstützt die Kreissparkasse wieder elf Schulen in Borgholzhausen, Halle, Steinhagen und Werther mit jeweils 500 Euro.

Gemeinsam mit Vorstandsmitglied Daniel Kreuzburg (rechts) überreicht der Vorstandsvorsitzende Henning Bauer (links) den symbolischen Scheck über 5.500 Euro an Vertreterinnen und Vertreter von elf Grundschulen im Verbreitungsgebiet. Mit dabei sind auch die Filialdirektoren Frank Pohl (2. von links) aus Steinhagen und Jürgen Höcker (2. von rechts) aus Borgholzhausen sowie die Wertheraner Filialdirektorin Vera Consbruch (4. von links) und der Bereichsleiter Privatkunden Benedict Konrad (3. von rechts).

Erstmals in der „Nach-Corona-Zeit“, wie es Bauer formuliert, kann die förmliche Spendenausgabe wieder in Präsenz stattfinden. Dazu haben sich Vertreterinnen und Vertreter von Schulleitungen und Fördervereinen in der Hauptgeschäftsstelle der Kreissparkasse versammelt. Wie unterschiedlich die Einsatzmöglichkeiten der bei allen Schulen willkommenen Finanzspritze sind, wird bei den kurzen Statements deutlich, mit denen sich die Anwesenden für die „großzügige und wichtige Spende“ bedanken.