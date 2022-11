Kreissparkassen Halle und Wiedenbrück schließen Fusion nicht aus

Die Kreissparkassen Halle und Wiedenbrück nehmen Sondierungsgespräche über Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf. Das haben beide Geldinstitute am Donnerstagnachmittag in einer Pressemitteilung erklärt.

Die Gespräche sollen ergebnisoffen geführt werden. Denkbar seien Kooperationen in einzelnen Themenfelder bis hin zum Zusammenschluss beider Häuser, die beide kerngesund seien, heißt es in der Meldung. „Nach einem Beschluss beider Verwaltungsräte sollen die Gespräche in Kürze unter Einbindung der Verwaltungsratsvorsitzenden der zwei Häuser, deren Stellvertretungen sowie der Vorstände intensiviert werden“, heißt es weiter.

Es werde beleuchtet, ob die Kreissparkassen Wiedenbrück und Halle den Herausforderungen, denen sich besonders regionale Kreditinstitute derzeit und in Zukunft stellen müssen, gemeinsam noch besser begegnen können. Ziel der intensiven Zusammenarbeit bis hin zu einer möglichen Fusion ist die nachhaltige Unterstützung der lokalen Wirtschaft durch eine noch leistungsfähigere und stärkere Sparkasse.

Angesichts der allgemein schwierigen Lage der Sparkassen hatte Landrat Sven-Georg Adenauer bereits vor einem Jahr die Fusion der Kreissparkasse Halle, der Sparkasse Gütersloh-Rietberg und der Kreissparkasse Wiedenbrück zu einer Sparkasse im Kreis Gütersloh vorgeschlagen. Nicht zum ersten Mal war er gescheitert.

Die Kreissparkasse Halle ist mit Filialen im Altkreis Halle vertreten - in Borgholzhausen, Halle, Werther und Steinhagen. Die Stadtsparkasse Versmold ist Teil der Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold.

Die Kreissparkasse Wiedenbrück hat Filialen Rheda und Wiedenbrück sowie in den Kommunen Herzebrock-Clarholz, Langenberg, Schloß Holte-Stukenbrock und Verl.