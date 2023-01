Riesenglück hatte ein 85-jähriger Haller bei einem Alleinunfall auf dem A33-Zubringer in Künsebeck. Ungebremst durchbrach er eine geschlossene Bahnschranke am Schnatweg, während ein Zug heranrollte.

Es ist gegen 15.21 Uhr, als der 85-jährige Senior mit seinem Ford C-Max den gut ausgebauten Schnatweg (L 756) in Richtung Industriegebiet Ravenna-Park und Auffahrt A33 in Halle-Künsebeck befährt. Die Bahnschranken sind zu diesem Zeitpunkt geschlossen. Es wird der Nahverkehrszug "Haller Willem" von Bielefeld kommend in Richtung Halle erwartet. Dann passiert es.