Künsebeck bekommt einen Supermarkt

Eigentlich wollte MyEnso-Gründer Thorsten Bausch am Dienstag-Abend bei einer Bürgerversammlung im Gemeindehaus das Geschäftsmodell vorstellen. Mit dem Hybrid-Modell aus Tante Emma Markt, Selbstbedienung und Onlinehandel will die MyEnso Genossenschaft die Nahversorgung im ländlichen Raum sicher stellen. Voraussetzung für die Eröffnung eines Tante Enso-Supermarktes ist, dass sich viele Bürger mit dem Kauf von Genossenschaftsanteilen am Projekt beteiligen. So groß wie die Resonanz an diesem Abend mit 380 Besuchern ist, so groß ist in Künsebeck auch das Vertrauen in das Projekt. So liegen bereits im Vorfeld 382 der geforderten 400 Teilhaberschaften vor. Weil aber noch 80 weitere vorgemerkt sind, verkündet Thorsten Bausch unter dem Jubel des Publikums: „Künsebeck hat es geschafft und bekommt seinen Supermarkt.“ Das ist übrigens kein Grund, die Kampagne nun vorzeitig zu beenden – zumal Bausch neue Anreize schafft: Gelingt es Künsebeck, bis zum 30. September 500 Teilhaber zu überzeugen, spendiert MyEnso 5.000 Euro für ein Projekt oder eine Einrichtung im Dorf, bei 600 Teilhabern sogar 10.000 Euro.

