Künsebecks  "weinende Mutter" und die Gegenwart

100 Jahre Kriegerdenkmal in Künsebeck Historikerin Dr. Katja Kosubek erläutert Hintergründe zu dem Denkmal "weinende Mutter", das für seine Zeit und Gestaltung einzigartig in der Region ist.

Vor einhundert Jahren, gut einen Kilometer von dem heutigen Standort des Mahnmals in Künsebeck entfernt, fand bei herrlichem Herbstwetter die Einweihung des Denkmals zur Erinnerung an die gefallenen Künsebecker statt. Hauptlehrer Brinkmeier ergriff damals das Wort an die Anwesenden. „Aber das Denkmal soll nicht nur dem Gedächtnis der gefallenen Helden unseres Dorfes gelten, es soll nicht nur uns Lebenden eine Erinnerung sein, […] es soll auch unseren Kindern und Kindeskindern […] vor Augen stellen […] wie die Männer unseres Dorfes […] ihr Leben geopfert haben.“

Die Frage nach dem Warum ist aktueller denn je

Die Rede von vor einhundert Jahren ist nicht heroisch und auch nicht nationalistisch für die damalige Zeit. Sie schildert, was die Soldaten und dessen Familien durchmachen mussten. Die Frage nach dem „Warum“ wird aufgeworfen, eine Erklärung wird kaum gefunden.

Die Frage nach dem „Warum“ ist aktueller denn je. So versuchen die Initiatoren von Haller Zeiträume, der IGKB und Pfarrbezirk den Anwesenden bildlich zu vermitteln, dass Krieg und dessen Folgen jeden immer und überall treffen kann.

Die Feierstunde zeigt die Einheit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf und die Initiatoren schaffen es, diese gewichtigen Abschnitte in Verbindung zu setzen. IGKB-Vorsitzende Friederike Hegemann schildert welche Bedeutung die „weinende Mutter“ für viele Künsebecker hat. Und dass niemand ihre wahren Gefühle wirklich kenne, denn sie stütze ihr Gesicht in ihre Hände und zeige sich nicht.

Die Historikerin Dr. Katja Kosubek erläutert Hintergründe, warum das Kriegerdenkmal in Künsebeck so besonders ist. Foto: IGKB

„Die Künsebecker waren eben immer schon anders,“ beginnt Dr. Katja Kosubek, Leiterin der Haller Zeiträume, die Geschichte zum Mahnmal. Damit behält sie absolut Recht! Denn sie bringt die besondere geschichtliche Bedeutung des Denkmals zum Ausdruck. „Für die damalige Zeit eine absolute Ausnahme“. Keine Findlinge aufgetürmt mit einem großen Adler auf der Spitze, sondern die Leidenen, die zurück Gebliebenen.

Betroffene erzählen ihre Familiengeschichten

Mit in die Vergangenheit nehmen Silke Fronemann und Christa Ziebe die Gäste auf eine Reise durch die Geschichte. Christa Ziebe berichtet von ihrer Flucht nach dem 2. Weltkrieg. Und welches Leid Krieg und Flucht mit sich bringen. Sie hat eine besondere Beziehung zu dem Denkmal. Immer wenn sie an ihm vorbei geht, muss sie an ihre Mutter denken, berichtet sie. Wie trauernd und sorgenvoll ihre Mutter nach und während der Flucht war, und die kleinen Geschwister, die ihrer Mutter am Rock hingen. Es wird sehr persönlich und anschaulich, was Krieg Menschen antut.

Mit einem Seil soll die Gemeinschaft und die Verbundenheit einzelner zum Krieg deutlich werden. Foto: IGKB

Pfarrerin Karin Hanke nimmt in ihrer Andacht Bezug auf die Mutter, aber auch die Kinder. Menschen könnten auf Gott vertrauen, so die Pfarrerin, er schaue auf die Welt und die Menschen, er lasse sie nicht allein.

Anschließend verweist Jana Eisenstein-Schlote auf die Aktualität und Auswirkungen. Denn betroffen ist jeder, ausnahmslos. Um Gemeinschaft zu versinnbildlichen, wird ein Seil durch die Reihen gereicht, an dem sich jeder festhält. So soll die Gemeinschaft aber auch die Verbindung aller zum Krieg in den Händen spürbar werden. „Kriegsfolgen können jeden treffen und verbleiben in der Erinnerung,“ begleitet Jana Eisenstein-Schlote das Durchreichen des Seiles. Dazu singen die Anwesenden das Antikriegslied „Sag mir wo die Blumen sind“, das Lied im deutschen eher bekannt von Marlene Dietrich, ist ukrainischer Herkunft.

Nach einer Schweigeminute, in der alle Anwesenden still für sich der „Weinenden Mutter“ gedenken können, endet die kleine Feierstunde mit einem Segen und dem Ausklang des Posaunenchores. Mehr über das Denkmal gibt es unter www.haller-zeitraeume.de.