Künstliche Intelligenz unterstützt Designer

Nach eigenen Angaben hilft die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierte Software Modefirmen dabei, bis zu 80 Prozent der Zeit in der Kollektionsentwicklung zu sparen und näher am Trend zu designen. Dadurch könnten Kosten gesenkt und Überproduktion vermieden werden. Anna-Franziska Michel, Gründerin und Vorstandschefin von Yoona erklärt ihre Dienstleistung so: „Yoona ist eine Online-Plattform, auf der – bildlich gesprochen – zwei digitale Designer sitzen. Der erste ist der Sammler. Er soll alles über den Kunden zu lernen, was er kann. Er sammelt so viele Daten wie möglich – Fotos, Bilder, Entwürfe, Skizzen, technische Zeichnungen, Schnittmuster, Moodboards (Ideensammlung, d.Red.). Der andere ist der Kreative. Seine Aufgabe ist das Design.“ Der „Sammler“ füttere den „Kreativen“ nun so lange mit Infos, bis der anfängt, selbst Vorschläge zu machen. Michel: „Diese legt er dem Sammler solange vor, bis dieser mit Form, Farbe, Schnitt usw. zufrieden ist.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar