Verlegter Laibach in Halle Nach den anhaltenden Niederschlägen im Januar ist der Laibach auch im Bereich seiner größeren Verlegung in Höhe des Storck-Betriebsgeländes deutlich angeschwollen. In einigen der neu geschaffenen Bereiche hat es bereits Uferabbrüche gegeben, was laut Umweltbeauftragtem Stephan Borghoff nicht unbedingt eine schlechte Nachricht ist.

Foto: Stefan Küppers