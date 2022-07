Linksabbiegen mit Folgen

Auf der Kreuzung vor dem Hammer-Baumarkt in Halle-Künsebeck ist es am Donnerstag-Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Gegen 15.30 Uhr war eine 79-jährige Versmolderin mit ihrem Peugeot auf der ehemaligen B68 in Richtung Borgholzhausen unterwegs. Als sie im Kreuzungsbereich links in den Schnatweg abbiegen wollte, übersah sie einen VW Multivan, der auf der Brackweder Straße geradeaus in Richtung Steinhagen unterwegs war und nahm dem 75-jährigen Fahrer aus Halle die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Multivan in die Beifahrerseite des Peugeots fuhr.