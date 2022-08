Lust auf das Comeback nach drei Jahren ist zu spüren

Mit der 65. Auflage des Hörster Volkfestes wollen die Organisatoren das beliebte Familienfest für Bürger(innen) aus dem Haller Ortsteil und dem Umland am dritten August-Wochenende zu neuer Blüte führen. Nachdem die Veranstaltung 2020 und 2021 coronabedingt ausfallen musste, wird sie nun von Freitag, 19. August, bis Sonntag, 21. August, in leicht veränderter Form, aber mit vielen erlebenswerten Besonderheiten auf dem neuen Festplatz „Neue Dorfstraße“ stattfinden.

Eröffnet wird die Festivität mit der Feier zum 90-jährigen Bestehen der TG Hörste am Freitag. Freuen können sich die Besucher auf einen großen Familienflohmarkt sowie den legendären Hemdsärmelball am Samstag und auf ein Oldtimertreffen und Musikkonzert am Sonntag.