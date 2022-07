Madonna mit Handy

Die 1941 in Gütersloh geborene und hier seit 1975 wieder lebende Malerin, Bildhauerin und Ausdruckstänzerin hat die Werke Anfang dieses Jahres vollendet. »Die Stadt Halle und der Kreis Gütersloh können stolz auf diese international bekannte und beliebte Künstlerin sein», heißt es in einer Mitteilung des Museums Halle. Hier ist ihr fast eine komplette Etage gewidmet, in der zahlreiche ihrer Bilder dauerhaft gezeigt werden. Außerdem hat Irene Müller viele Veranstaltungen im Museum mit ihrem Ausdruckstanz begleitet und untermalt. Als kleinen Vorgeschmack auf kommende Ausstellungen präsentieren Ursula Blaschke und Adolf Eickhorst jetzt ein Bild im Triptychon-Format mit auf ihr Smartphone fixierten Jugendlichen und eine an Käthe Kollwitz oder Ernst Barlach erinnernde skulpturale Darstellung, die viel mit einer gotischen Madonna gemeinsam hat. Der Sog des Handys nimmt hier nach Ansicht von Adolf Eickhorst fast religiöse Formen an. Zudem fasziniert die Figur, weil die natürliche Holzmaserung Assoziationen an einen Schleier hervorruft.

