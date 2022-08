Malers Reaktion auf Gegebenheiten

Halle

„Da muss ich noch ein paar Bilder malen, die dem standhalten!“ So beschreibt Dietrich Schulze seinen ersten Impuls, als er die schönen und ausdrucksstarken Räume der Städtischen Galerie in der Alten Lederfabrik besichtigt hatte. Am Sonntag. 14. August, 17 Uhr eröffnet Halles stellvertretender Bürgermeister Axel Reimers die Ausstellung mit neuen Zeichnungen und Malerei vom Leiter der Sparte Kunst an der Bielefelder Musik- und Kunstschule.

Von Johannes Gerhards