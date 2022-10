Malteser-Hündin Snow verschwindet in Slowenien

Tagelange Suchaktion mit Happyend - Besitzerin reist aus Borgholzhausen an

Borgholzhausen

Claudia Asbrock aus Borgholzhausen züchtet seit 20 Jahren Malteser. Um ihre 1,5-jährige Zuchthündin „Snow“ den Richtern auch im Ausland vorzustellen und eine gute Bewertung zu erhalten, übergab sie die kleine Hündin einem Bekannten. In Rogla, einem Skigebiet in Slowenien, fand der Schönheitswettbewerb statt. Es gab keine Bewertung an diesem Wochenende, die kleine „Snow“ ist weggelaufen.

Von Sandra Homann