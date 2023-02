Mann aus Borgholzhausen angeklagt

Wenn Geldautomaten in die Luft gehen, ist nachher fast immer von schnellen Autos die Rede, mit denen die Verdächtigen vom Tatort verschwunden sind. Zwei Männer stehen seit Mittwoch vor dem Landgericht in Münster, weil sie die Autos beschafft haben sollen.

Sie sollen in mehr als zwei Dutzend Fällen Geldautomatensprengern aus den Niederlanden bei ihren Taten in Deutschland geholfen haben, in dem sie diesen schnelle Autos beschafften: Seit Mittwoch stehen deshalb zwei Männer vor dem Landgericht Münster. Sie sind unter anderem wegen Beihilfe zur Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion angeklagt.