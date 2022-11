Mann spricht Kinder vor Schule in Versmold an

Ein Mann hat in unmitelbarer Nähe einer Schule in Versmold Kinder angesprochen und ihnen Süßigkeiten angeboten. Die Polizei sucht Zeugen und informiert, wie man sich in solchen Situationen am besten verhält.

Die Polizei wurde am Mittwochmorgen im Rahmen einer Schulwegsicherung auf einen verdächtigen Mann an einem Fußweg in der unmittelbaren Nähe einer Schule an der Wersestraße angesprochen. Nach derzeitigem Stand saß der Unbekannte am Dienstagmittag auf einer Bank an dem angrenzenden Aabach und hat einzelne Kinder angesprochen, welche mit ihrem Fahrrad unterwegs waren. Den Angaben nach bot er den Kindern Süßigkeiten an.

Der Mann soll ca. 60 bis 70 Jahre alt sein und ca. 1,70 bis 1,80 Meter groß. Am Dienstag trug er eine schwarz-rote Jacke und eine Sonnenbrille. Er hatte ein Fahrrad und einen Fahrradhelm bei sich.

Polizei nimmt Schilderungen der Kinder sehr ernst

Die Kinder haben anschließend richtigerweise ihren Eltern von dem Vorfall berichtet. Auch wenn die Angaben der Kinder noch keinen Schluss zu der Intention des Mannes zulassen und nach Angaben von Mark Kohnert von der Polizeipressestelle noch kein strafrechtlicher Hinweis vorliegt, sei das Verhalten des Mannes nicht akzeptabel, rufe verständlicherweise Sorgen hervor und müsse aufgeklärt werden.

Die Polizei nimmt die Schilderungen der Kinder sehr ernst, hat vor Ort mit Schülern und Eltern gesprochen und steht in engem Kontakt mit der Schulleitung der angrenzenden Schule – um zu sensibilisieren und den Informationsfluss zu gewährleisten. Hinweise zu weiteren verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Eltern sollen ihre Kinder zum Nein-Sagen ermuntern

Die Polizei Gütersloh informiert in diesem Zusammenhang noch einmal: Melden Sie Vorfälle dieser Art der Polizei. Es ist richtig und wichtig, dass sich Kinder nach solchen Begegnungen ihren Eltern anvertrauen. Eltern und auch Lehrer sorgen sich, wenn sie von solchen Begegnungen hören. Bewahren Sie dennoch Ruhe und besprechen Sie mit ihren Kindern, wie sie sich in solchen Situationen verhalten sollen.

Ermuntern Sie Ihr Kind, dass es „Nein“ sagen darf. Überlegen Sie, wo Ihr Kind Hilfe bekommen kann, wenn es ohne die Begleitung eines Erwachsenen unterwegs ist. Motivieren Sie Ihr Kind, um Hilfe zu bitten, wenn es Hilfe braucht. Kennt Ihr Kind den Polizeiruf 110?