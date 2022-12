Maskierte Täter stürmen in Halle Wohnhaus und verletzen drei Menschen

Es ist fast wie im Film: Maskierte Täter sind in der Nacht zu Sonntag gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in Halle eingedrungen. Dort verletzten sie eine Frau und zwei Männer, einer von ihnen musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Bewohner des markanten Fachwerkhauses an der Langen Straße 63 in Halle an der Ortsdurchfahrt sind in der Nacht zu Sonntag überfallen und verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Es ist eine Geschichte mit viel roher Gewalt und einer Reihe offener Fragen, die aktuell von der Gütersloher Kriminalpolizei weiter ermittelt wird: Wie die Polizei mitteilt, versuchten in der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag gegen 2 Uhr früh drei bislang unbekannte Männer in ein Mehrfamilienhaus an der Haller Ortsdurchfahrt (Lange Straße 63) einzudringen.

Über Balkonfenster Pfefferspray in Wohnung gesprüht

Der polizeilichen Darstellung zufolge klingelten die drei Täter, die mit Sturmhauben maskiert waren, zunächst an der Haustür. In der Folge sind Täter demnach an der Außenfassade hochgeklettert und haben durch ein Fenster an einem Balkon Pfefferspray in eine Wohnung gesprüht. Wie eine Polizeisprecherin erläuterte, drangen die Täter anschließend gewaltsam über die Haustür in das Mehrfamilienhaus an der Ecke Lange Straße/Bergstraße ein.

Im Haus haben die bislang unbekannten Täter den Schilderungen zufolge erst eine 33-jährige Frau angegriffen. Schließlich drangen sie auch in eine Wohnung ein, in der sich ein 28-jähriger und 42-jähriger Mann befanden. Laut Zeugenaussagen setzten die Angreifer diesen gegenüber auch einen Schlagstock und einen Schlagring ein. Während die verletzte Frau und der verletzte 42-jährige Mann in ihren Wohnungen verbleiben konnten, wurde der 28-Jährige so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert wurde.

Auf der Rückseite des Fachwerkhauses haben die unbekannten Täter Türen aufgebrochen und Balkone bestiegen. Foto: Küppers

Über die Hintergründe der Gewalttat konnte die Polizeisprecherin noch keine Auskünfte geben. Angaben zu den Tatverdächtigen könnten nicht gemacht werden. Die Polizei sucht daher weitere Zeugen für den Vorfall an der Haller Ortsdurchfahrt (ehemals B68, im Bereich der Einmündung in die Martin-Luther-Straße). Gesucht werden Bürger, die Angaben zu der Auseinandersetzung und den Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter Telefon 05241/869-0 entgegen.