Von Winnetou und Winnetussen

Wenn Matze Knop kommt, dann bringt er Boris Becker, Maite Kelly und Dieter Bohlen mit. Und der Comedian zeigt zur Freude seines Publikums viel "Mut zur Lücke" im OWL Event Center in Halle.

Comedian Matze Knop mit „Mut zur Lücke“ im OWL Event Center in Halle

„Liebe Zuschauer:innen - aber was ist mit denen die noch draußen stehen? Matze Knops Statement zur Genderproblematik ist kurz und knapp. In Zukunft werden seiner Ansicht nach nicht mehr nur Winnetou, sondern auch diverse Winnetussen Hauptrollen spielen, führt er die Wortspiele in Richtung Absurdistan fort.