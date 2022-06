Halle

Respektlosigkeiten gibt es in der Gesellschaft vielerlei, nicht nur an Schulen. An der Gesamtschule hat man sich des Themas Respekt jetzt im Rahmen eines ganzen Projektages angenommen. Bei einer Podiumsdiskussion mit Erwachsenen kamen interessante Ansichten und Lösungsvorschläge für das Respekt-Problem zur Sprache.

Von Stefan Küppers