Künsebecker Nikolausmarkt am 2. Adventssonntag

„Wir haben gemerkt, dass die Künsebecker eher nachmittags und abends den Nikolausmarkt besuchen und wollen uns jetzt mehr darauf konzentrieren“, erklärt die zweite Vorsitzende der mitorganisierenden IGKB, Kerstin Panhorst, die nicht ohne Stolz erzählt, dass sich die Gäste des Nikolausmarktes am 4. Dezember auf rund 20 Stände, eine große Weihnachtstombola, Mitmach-Aktionen für Kinder und vieles mehr freuen können.

„Anders als bei den großen Märkten gibt es bei uns alles nur ein Mal - so hat quasi jeder ein Monopol und die Stände machen sich nicht untereinander Konkurrenz“, erklärt Friederike Hegemann das Konzept des erweiterten Nikolausmarktes (in den Vorjahren waren es lediglich vier bis fünf Stände), der für seine Gemütlichkeit und die familiäre Atmosphäre bekannt ist. Laut der Vorsitzenden der IGKB gebe es zudem keine gewerblichen Stände. Stadttdessen würden lokale Vereine, Kitas oder auch Schulen die Stände betreiben und so ihre Kassen aufbessern.

Los geht´s am 2. Advent um 14 Uhr mit der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Thomas Tappe und für 15.30 Uhr hat sich der Nikolaus angekündigt, dermit seiner Ape und Geschenken vorfahren wird. Um 17 Uhr steigt dann ein weihnachtliches Konzert der Sängergemeinschaft Künsebeck und um 19 Uhr gibt es mit Pastorin Karin Hanke noch eine adventliche Andacht, bevor der Nikolausmarkt ab 20 Uhr gemütlich ausklingt.

Tombola, Mitmachaktionen und vieles mehr

Neben dem attraktiven Programm können sich die Gäste jedoch auch auf einen Budenzauber freuen, der zahlreiche Leckereien und kreative Dinge anbietet. So schenkt die IGKB den beliebten „Künsker Apfelpunsch“ nach altem Traditionsrezept aus, die städtische Kita bietet Empanadas an, es gibt natürlich Bratwürstchen und die AWO kocht deftige Bratkartoffeln mit Spiegeleiern.

Darüber hinaus hat sich der als „Haller Bienenkönig“ bekannte Imker angekündigt, die Gesamtschule Halle ist vertreten, es gibt ein Kinderkarussell, Kunsthandwerk, Künsebecker Merchandise-Artikel und die Feuerwehr backt Stockbrot. Auf Gewinne können sich die Gäste indes bei der Weihnachtstombola des TV Deutsche Eiche freuen.

Und wer möchte, der kann sich auch einen der neuen „Künsebeck-Kalender“ sichern. „13 Vereine haben jeweils eine Seite gestaltet. Wir haben erst einmal 100 Stück bestellt, die wir für jeweils 10 Euro verkaufen wollen“, sagt Friederike Hegemann

