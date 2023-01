Mehrere Autos im Raum Versmold aufgebrochen

Aber auch im Stadtgebiet Versmold liegen einige Tatorte verteilt. Insgesamt werden seit dem Jahreswechsel 18 Strafverfahren bei der Kriminalpolizei Gütersloh bearbeitet. Kriminalbeamte prüfen im Rahmen der laufenden Ermittlungen auch mögliche Tatzusammenhänge.

Die Beamten stellten bei den Taten immer wieder eine ähnliche Vorgehensweise fest. Die Täter schlugen zunächst eines der Fahrzeugseitenfenster ein. Anschließend wurden die Innenräume der Autos nach Wertgegenständen durchsucht. Die Diebe wurden zwar nicht in allen, aber in den meisten Fällen fündig. Von Münzgeld, über Geldbörsen und Handtaschen bis hin zu diversen Werkzeugen haben die Täter immer wieder Diebesgut mitgehen lassen.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241869-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei zudem darauf hin, keine Wertsachen im Fahrzeug liegen zu lassen: "Der Pkw ist kein Tresor". Durch die teilweise offen sichtbar im Fahrzeug liegenden Wertgegenstände (Handys, Geldbörsen, etc.) wird ein zusätzlicher Tatanreiz für potenzielle Täter geschaffen, der durchaus vermieden werden kann. Auch „Verstecke“ unter den Fußmatten, im Handschuhfach oder in den Seitenfächern seien für Autoknacker längst keine Geheimnisse mehr.

In Baumarkt eingebrochen

Ein Baumarkt an der Rothenfelder Straße in Versmold war zudem von Sonntag auf Montag (zwischen 17.45 Uhr und 8.25 Uhr) Ziel von Einbrechern. Die Täter schlugen ein Bürofenster ein und verschafften sich so Zutritt. Auch in diesem Fall sucht die Polizei Gütersloh Zeugen.