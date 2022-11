Als Veranstalter werden sie auf eine gute Resonanz gehofft. Doch dass sie so gut ausfallen würden, hat die Organisatoren der Menschenkette zum internationalem Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen ein gutes Stück überrascht. Mehr als 100 Teilnehmer, darunter auch viele Männer, machten mit ihrer symbolischen Aktion auch ein persönliches Statement.

Gegen 11.30 Uhr sammelten Männer und Frauen im sogenannten Landratsgarten am Rathaus. Organisatorinnen wie Silvia Feld vom Arbeitskreis für Frauenfragen, Beate Grossmann vom Mehrgenerationenhaus und Kreisfamilienzentrum, Gleichstellungsbeauftragte Sandra Werner oder auch Altbürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann hatten offenbar eine überzeugende Ansprache an die Teilnehmer gefunden, die aus der Breite der Haller Stadtgesellschaft kamen. Auch die jüngere Generation war mit Schülern der Haller Gesamtschule vertreten. Parallel wurde an einem Stand vor der Kreissparkassse über Hintergründe des internationalen Gedenktages informiert, wo wichtige Beratungsstellen im Kreis Gütersloh, wie die Frauenberatungsstelle Gütersloh, die Beratungsstelle „Wendepunkt“ und die Opferschutzbeauftragte der Kreispolizei Gütersloh vertreten waren.

Menschenkette gegen Gewalt an Frauen An einem Stand während der Marktzeot vor der Kreissparkasse wurde über wichtige Hilfsorganisationen im Kreis Gütersloh informiert. Foto: Küppers

Als sich nach einer kurzen Ansprache des Haller Bürgermeisters der Zug, der als angemeldete Demonstration auch von der Polizei begleitet wurde, gegen 11.30 Uhr in Gang setzte, ergab sich ein imposantes Bild. Mehr als 100 Menschen gingen in einer langen Kette, wobei sie sich mit orangefarbenen Bändern verbanden. Das passte gut zu den zuvor verteilten orangefarbenen Westen auf denen eine stilisierte Hand die auf Englisch formulierte Forderung "Stoppt Gewalt an Frauen" unterstützte.

Wie Sandra Werner von der Gleichstellungsstelle und dem Haller Arbeitskreis Rückenwind mitteilte, wird statistisch jede dritte Frau in unserem Land mindestens einmal im Leben Opfer von physischer und/oder sexualisierter Gewalt. Natürlich könnten auch Männer Oper von sexualisierter oder häuslicher Gewalt werden. Prozentual aber überwögen immer noch die Gewalttaten, die an Frauen verübt werden.

Menschenkette gegen Gewalt an Frauen: Der Zug in Orange führte einmal um den Kern der Haller Innenstadt herum.. Foto: Küppers

Von der Kreispolizeibehörde Gütersloh gibt es zu Problem häuslicher Gewalt auch konkrete Zahlen. 2021 wurden im Kreis 590 Opfer gezählt, im Jahr zuvor waren es noch 636. Davon waren 473 Opfer weiblich. Bei einigen Taten gibt es den Angaben zufolge mehr als ein Opfer, zu den männlichen Opfer können auch Kinder gehören, die (vom Vater) geschlagen werden.

Weiterhin hat die Kreispolizeibehörde Güterslog bei einer landesweit steigenden Zahl von Fällen 427 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung im vergangenen Jahr registriert. Davon waren 38 Vergewaltigungen, 41 mal Missbrauch von Kindern sowie sechs Mal Missbrauch von Jugendlichen.

Menschenkette gegen Gewalt an Frauen Am Rathaus setzte sich die Gruppe in Gang.. Foto: Küppers

Wichtige Anlaufstellen für Gewaltopfer

Als die wichtigsten Anlaufstellen im Kreis Gütersloh für Opfer von Gewalt nennt die Stadt Halle:

Frauenberatungsstelle Gütersloh

Münsterstr. 17

33330 Gütersloh

Tel.: 0 52 41 / 2 50 21

E-Mail: [email protected]

Kreispolizeibehörde Gütersloh/ Opferschutz:

Herzebrocker Str. 141

33334 Gütersloh

Tel.: 05241/869-1873

Anlaufstelle „Wendepunkt“

Münsterstr. 17

33330 Gütersloh

Tel.: 05241/852495

E-Mail: [email protected]

Frauenhaus Gütersloh

Tel.: 05241/34100

E-Mail: [email protected]

Trotz Allem e.V.

Unter den Ulmen 8

33330 Gütersloh

Tel.: 05241 238289

E-Mail: [email protected]

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 24 Stunden erreichbar, Beratung auf verschiedenen Sprachen:

Tel.: 08000116016

https://www.hilfetelefon.de/