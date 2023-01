Michael Patrick Kelly kommt in die OWL-Arena

Berühmt wurde Michael Patrick Kelly als Mitglied der Kelly Family. Mittlerweile ist er als Solo-Künstler unterwegs. Am Mittwoch, 1. Februar, tritt er in Halle auf.

BOATS-Tour: Irisch-amerikanischer Sänger am 1. Februar in Halle

Irisch-amerikanischer Sänger: Michael Patrick Kelly kommt am 1. Februar mit seiner BOATS-Tour erstmals als Solo-Künstler in die OWL-Arena in Halle.

Im November vergangenen Jahres kündigte Michael Patrick Kelly seine große Arena-Tour durch 13 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Auch in der Haller OWL-Arena wird der Sänger erstmals als Solo-Künstler auftreten. Zuvor war der 44-Jährige bereits als Teil der „Kelly Family“ im Rahmen der „European Tour ‘98“ in der ostwestfälischen Eventarena zu Gast.

Letztes Album von Kelly war 90 Wochen in den Charts

Fünf Jahre nach seinem Platin-Album „iD“ mit über 90 Wochen in den Charts, 500.000 Konzertbesuchern und Besucherinnen, Teilnahmen bei den TV-Shows „The Voice of Germany“ und drei Staffeln „Sing meinen Song“ ist Kelly jetzt auf großer Arena-Tour zu seinem fünften Studioalbum BOATS – das steht für „Based On A True Story“.

Die zwei bisher veröffentlichten Single-Auskopplungen „Beautiful Madness“ und „Throwback“ haben bereits international die Charts erobert. Die dritte Single „Blurry Eyes“ konnte an diesen Erfolg anknüpfen und auch das Album spiegelt diesen wider. Mal episch balladig und filmisch verträumt, mal springsteeneskes Vollgas und wummernder Hard-Rock, Pop-Reggae Flavor und handmade Indie-Folk, ikonischer 60’s Beatles-Sound und moderne Urban-Beats.

Emotionale Songs, die Mut und Hoffnung geben

Bereits jetzt blickt Michael Patrick Kelly auf eine unvergleichliche Karriere zurück und hat aber noch lange nicht genug. Sein Songwriting, seine Fähigkeiten als Vollblutmusiker und Producer, aber auch seine Lebenserfahrung unter anderem als auf die großen Bühnen zurück gekehrter Rockstar, ermöglichen es ihm, emotionale Songs zu schreiben, die in Sachen Mut, Trost und Hoffnung Hand in Hand gehen, ohne dabei blauäugig zu wirken.

„ Fühle mich wie ein Rennpferd, welches nur darauf wartet, bis die Schranke aufgeht. “ Michael Patrick Kelly

„Ich freue mich tierisch nach drei Jahren endlich wieder auf Tour zu gehen. Ich fühle mich wie ein Rennpferd, welches nur darauf wartet, bis die Schranke aufgeht, um meine Musik mit den Menschen live zu feiern“, sagt der Live-Künstler selbst.

Es sind noch Karten erhältlich.

Eintrittskarten sind zum Preis ab 55,15 Euro unter 05201 / 8180 erhältlich. Online unter owl-arena.de sowie bei Eventim.