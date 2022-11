Millionen-Projekte anstoßen

Die kleine Feier zum runden Geburtstag bei Brötchen, Kaffee und Mineralwasser ist ganz bescheiden. Die Projekte, die die Initiative anstößt, kosten dafür Millionen. Geld für die Zukunft und Verbesserung des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs. So ist der Fahrplan für die Elektrifizierung der Züge sozusagen gerade in der Mache, wie Kai Schulte vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) den Mitgliedern in der Remise verrät. Gerade wird die Ausschreibung vorbereitet für die Anschaffung von Zügen für alle noch dieselbetriebenen Strecken in Ostwestfalen. Die sollen mit Akkus ausgestattet werden und diese bei Halts an schon vorhandenen Oberleitungsdrähten in Bielefeld, Brackwede und Osnabrück aufladen. Bis die Züge eingesetzt werden können, wird es aber mindestens bis Dezember 2028 dauern.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar