Mit den drei K für Halle weiter begeistern

Halle

Wer mit Kampagnen für seinen Handelsstandort Erfolg erzielen will, der müsse kontinierlich und langfristig agieren. "Nur mit Einzelaktionen kann man das schöne Geld auch gleich in den Laibch werfen", sagt Frank Hofen. Der Innenstadtmanager spricht über das, was in Halle bisher Erfolg hat, und über neue Pläne für eine großes Wirtschaftstreffen für den Haller Einzelhandel.

Von Stefan Küppers