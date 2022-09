Mit kalt duschen wird Rat nicht warm

Der Rat der Stadt Halle hat Energiesparmaßnahmen abgesegnet, die sich von den Vorgaben des Kreises Gütersloh unterscheiden. So bleibt in einigen Sporthallen (am Kreisgymnasium oder Berufskolleg) das Wasser kalt, während sich die Stadt gegen eine Komplettabstellung von Warmwasser ausspricht.

Perspektivische Schließung des Lehrschwimmbecken in Gartnisch, Absenken der Wassertemperaturen im Lindenbad, um zwei Grad niedrigere Raumtemperaturen in Sporthallen und anderen öffentlichen Gebäuden (maximal 19 Grad) sowie Einsparungen bei Straßen- und Radwegebeleuchtung und schließlich Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung und Anstrahlen von Kirchtürmen oder Werbevitrinen. Selbst die Abschaltung von Ampelanlagen in der Nacht wird geprüft. Auch durch den verstärkten Einsatz von Homeoffice bei Mitarbeitern, soll Energie in städtischen Büros eingespart werden. Um substanzielle Einsparungen mit Blick auf eine allgemeine Energiemangellage zu erzielen, will die Stadt Halle mit gutem Beispiel vorangehen und Bürgermeister Thomas Tappe hat dem Stadtrat einen Maßnahmenkatalog vorgelegt. Der ist am Mittwochabend abgesegnet worden. Wie bereits einmal kurz berichtet, wird es zu der eigentlich geplanten sofortigen Schließung des Lehrschwimmbeckens in Gartnisch nicht kommen. Grund ist der Umstand, dass Kinder der Mosaik-Förderschule aber auch der Grundschule Gartnisch zwar mit ihrem Schwimmunterricht im Lindenbad untergebracht werden könnten. Doch haben Busunternehmen aufgrund von Personalmangel keine Kapazitäten, um die Kinder ins Lindenbad fahren zu können. Zwar hat die Stadt laut Tappe daraufhin den Schülertransport mit eigenen Bullis des Bauhofes geprüft. Doch die Fahrer des Bauhofes können die besonderen Anforderungen an Busfahrer im Schülerverkehr nicht erfüllen.