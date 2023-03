Mit lautem Trompeten: Kraniche rasten in Halle-Künsebeck

Ein faszinierendes Schauspiel beobachtete am Freitagmorgen (3. März) der Haller Hobby-Ornithologe Andreas Bader: Rund 150 Kraniche landeten vorübergehend auf Feldern in Halle-Künsebeck. Gut, dass Bader wie so oft seine Kamera parat hatte!

"Im Bereich zwischen Leimweg und Friedlandstraße ließen sich am Freitag gegen 9 Uhr bei dunstigem Wetter etwa 150 Kraniche auf landwirtschaftlich genutzten Flächen nieder", berichtet Andreas Bader.

Allein angesichts der Anzahl an Tieren eine beeindruckende Szenerie: "Die Vögel waren etwa eine Stunde lang eifrig bei der Nahrungssuche, wobei einige 'Wächter' immer sehr aufmerksam die Umgebung beäugten, um mögliche Gefahren frühzeitig zu erkennen", so Bader. "Gegen 10 Uhr brach der ganze Trupp mit lautem Trompeten wieder auf in Richtung Nordosten."

Die Felder in Künsebeck gehören offenbar zu einer ganzen Reihe an "Rastplätzen" der imposanten Tiere: "Auf der Plattform www.ornitho.de wurden am Freitag bis 18 Uhr insgesamt 31 Kranichtrupps gemeldet; der Frühling scheint also nicht mehr lange auf sich warten zu lassen", freut sich Andreas Bader.

Warten auf Hochdruckwetter und Rückenwind

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) meldete Ähnliches: Demnach leeren sich die Winterquartiere der Kraniche in Spanien und Frankreich in diesen Tagen immer weiter: Von knapp 35.000 Anfang des Jahres befanden sich vergangene Woche nur noch knapp 7.000 Tiere im Naturschutzgebiet bei Arjuzanx in Südfrankreich. Zehntausende sammelten sich laut NABU außerdem in der Champagne: Zuletzt wurden mehr als 20.000 Kraniche m Lac Du Der im Nordosten Frankreichs registriert.

Sobald die Bedingungen passen - Hochdruckwetterlagen und Rückenwind begünstigen den Massenzug –, ziehen sie weiter Richtung Deutschland, Skandinavien und Osteuropa.