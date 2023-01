Für die Gesamtschule Halle geht es in dem bevorstehenden Anmeldeverfahren um einiges, nicht von ungefähr wird bei der Öffentlichkeitsarbeit die Schlagzahl erhöht. Zwar ist die Schule im Aufbau bereits im neunten Jahr am Netz und in diesem Sommer gibt es hier den ersten Abiturjahrgang zu feiern. Doch für Außenstehende entpuppt sich die Schule an der Masch dennoch immer wieder als eine wahre Überraschungskiste. Einige der positiven Überraschungen sind bei einem Pressetermin von der Schulleitung dem Haller Bürgermeister als Vertreter des Schulträgers zur Sprache gekommen.

Sie laden insbesondere Eltern von Viertklässlern dazu ein, ihre Kinder dieses Mal an der Gesamtschule Halle anzumelden: (von links) die stellvertretende Schulleiterin Lea Witteborg, Schulleiterin Almuth Burkhardt-Bader sowie Katrin Laubenstein, eine von drei weiteren Abteilungsleitern in der Führung der Gesamtschule als auch Bürgermeister Thomas Tappe, der sich als Vertreter des Schulträgers für die Gesamtschule Halle stark macht.

Die digitale Orientierung und die auch inhaltlichen Unterrichts-Schwerpunkte im Bereich der Informatik sind bereits kürzlich bei der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen derGesamtschule und dem Haller Softwareentwickler Acto-Soft zur Sprache gekommen. Doch welchen Umfang moderne digitale Angebote an der Haller Gesamtschule mittlerweile erreicht haben, verblüfft dann doch. Denn mittlerweile sind nicht nur alle aktuell 720 Schüler an der Masch mit I-Pads für die Arbeit im Unterricht ausgestattet. Übrigens auch mit einem dazu gehörigen digitalen Stift, der alleine pro Stück etwa 100 Euro kostet. Zu den persönlichen I-Pads kommen die großen digital nutzbaren Tafeln in den Klassenräumen noch dazu. Heute ist jeder der etwa 45 Klassen- und Fachräume in der Gesamtschule mit einem solchen Whiteboard für die digitale Darstellung von Lerninhalten ausgestattet. "Eine solche Ausstattung kann sich mehr als sehen lassen, da ist Halle vorne dran", lobt Schulleiterin Almuth Burkhardt-Bader die auch finanziellen Anstrengungen des Schulträgers Stadt Halle.

Ganz stark im Digitalen

Die digitale Unterstützung der Stadt für ihre Gesamtschule umfasst übrigens auch die Ausstattung mit WLAN, das zum neuen Schulhalbjahr im Februar noch einmal nachhaltig verbessert werden soll. Und Bürgermeister Thomas Tappe erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass ein von der Stadt neu eingestellter IT-Experte die Aufgabe hat, sich in erster Linie um die digitalen Belange der städtischen Schulen zu kümmern. Lea Witteborg, stellvertretende Schulleiterin an der Gesamtschule, sieht zudem in dem relativen zeitlichen Vorsprung, den die Haller Gesamtschule vor anderen Schulen hat, einen großen Vorteil. Denn digitale Kinderkrankheiten und anfängliche Aufregungen im Unterricht spielten für künftige Gesamtschüler gar nicht mehr die Rolle, eben weil die Kinder an den Haller Grundschulen an den gleichen Geräten vieles schon einüben konnten, so Witteborg.

Millioneninvestitionen und viele Neuerungen, die sich gegenseitig befruchten sollen

Bürgermeister Thomas Tappe stellt fest, dass sich insbesondere seit dem vergangenen Jahr eine Menge an der Gesamtschule getan hat. Die Ansage der Bezirksregierung, die vor einem Jahr deutlich machte, dass eine Gesamtschule auch entsprechende Anmeldezahlen benötigt, um diese Schulform dauerhaft betreiben zu können, hatte in der Schulgemeinde für einen kräftigen Schreckmoment gesorgt. Im weiteren Jahresverlauf hat es dann schließlich mit Unterstützung der NRW-Schulministerin Zusagen für den Fortbestand gegeben, unter der Voraussetzung, dass die Anmeldezahlen nunmehr deutlich anziehen. Darauf setzt die Schule und auch die Stadt als Träger, die laut Tappe über die vergangenen Jahre in die Ausstattung sowie in neue Anlagen an der Schule insgesamt zweistellige Millionenbeträge investiert hat.

Fertiggestellt sind die beiden hochmodernen neuen Sportplätze südlich des Schulzentrums, die unter anderem dem weit und breit einzigen Sport-Leistungskurs an der Gesamtschule beste Bedingungen zum Beispiel für Leichtathletik bieten. Und der erst jüngst fertiggestellte Skate- und Bewegungspark direkt an der Schule hat sich laut Lea Witteborg nicht nur in den Schulpausen zu einer heiß begehrten Attraktion für die jungen Menschen entwickelt. Tappe sieht in diesem Zusammenhang auch den geplanten Neubau des Jugendzentrums in unmittelbarer Nachbarschaft als ein weiteres Detail in einem Ensemble von Neuerungen, die sich gegenseitig noch sehr befruchten könnten.

So sieht es aus, wenn Eltern, Lehrer und Schüler in einem gemeinsamen Workshop mit einem Fachplaner darüber nachdenken, wie ein Schulhof als Lebensraum für unterschiedliche Altersgruppen naturnah neu gestaltet werden könnte. Die Ergebnisse aus dem Workshop sollen nun in eine Fachplanung umgesetzt und der Politik zur Entscheidung vorgelegt werden. Foto: Küppers

Zu den Baumaßnahmen, die die Attraktivität der Gesamtschule langfristig weiter steigern sollen, zählt weiterhin ein neugestalteter Schulhof, an dem Schulgemeinde selbst mitwirkt. Vor einigen Wochen gab es zu diesem Projekt, das sich die Stadt Halle mehr als 300.000 Euro kosten lassen will, einen Workshop an der Schule. Gemeinsam mit einem erfahrenen Fachplaner haben Lehrer, Eltern und auch Schüler gemeinsam Ideen entwickelt, wie der Schulhof aussehen könnte. Der Clou an diesem Konzept ist, dass die Gestaltung der Aufenthaltsräume vom Nutzer aus gedacht wird. Wo jüngere Schüler vielleicht noch Spaß an Spielgeräten und Kletteranlagen haben, stehen ältere Schüler womöglich mehr auf Rückzugsmöglichkeiten und schön gestaltete Treffpunkte. All das soll noch in diesem Jahr angegangen werden, wobei Eltern, Lehrer und Schüler auch mit anpacken wollen.

Einladung zum Elterncafe und die Anmeldetermine Blick auf die Gesamtschule, die am 26. Januar zu einem Elterncafé einlädt. Foto: Küppers Damit Eltern von Viertklässlern über die bisherigen Informations-Veranstaltungen hinaus Gelegenheit haben im ungezwungenen Rahmen Fragen zur Gesamtschule auch im Detail zu stellen, hat die Schule kurzfristig ein Elterncafé eingerichtet. Dies wird im gemütlichen Rahmen am Donnerstag, 26. Januar, ab 17 Uhr in der Schule durchgeführt. Die Anmeldetermine finden am 6. Februar (14 bis 19 Uhr), am 7. Februar von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, am 8. Februar von 14 bis 18 Uhr sowie am 9. Februar von 8 bis 12 Uhr statt. ...

Eltern sehr aktiv in Arbeitsgemeinschaften

Doch das Elternengagement an der Gesamtschule erstreckt sich nicht nur auf Workshops. In manchen Arbeitsgemeinschaften (AG) spielen sie sogar die Hauptrolle. Zum Beispiel in einer Näh-AG oder in einer Künstler-AG, wo ein echter Künstler aus der alten Lederfabrik den Schülern Impulse gibt. In einer Medien-AG hat eine professionelle Journalistin des WDR begonnen, mit den Schülern kleine Filme zu drehen und sie zugleich dafür sensibilisiert, wie sie seriöse Nachrichten und sogenannte Fake News unterscheiden können. Die digitale Schnitzeljagd, die die Medien AG für den Tag der offenen Tür erarbeitet hatte, war ein Riesenerfolg.

Berufsorientierung: Mehr Unternehmen wollen mit Gesamtschule kooperieren

Tue Gutes, rede darüber und zeige es mehr: Nach diesen Prämissen hat die Gesamtschule nach einem Imagefilm, der über die Homepage der Schule abrufbar ist, in diesem Jahr auch eine Imagebroschüre erstellt. Die sehr professionell erstellte Broschüre fasst viele Markenzeichen der Schule prägnant und bildstark zusammen. Als ausgewiesene Stärke versteht die Gesamtschule zum Beispiel die sehr vielfältige Berufsorientierung sowie die Gestaltung der Übergänge zum Ende der Klasse 10 oder in der Oberstufe. Aber auch die Frage, wie Fünftklässler einen möglichst guten Start hinkriegen, ist ein Übergangsthema.

Dass die Nähe zu örtlichen Betrieben im Sinne der Schüler als außerschulischer Lernort oder auch Praktikumsstelle immer weiter ausgebaut worden ist, zeigen die bereits bestehenden offiziellen Kooperationen mit den Firmen Koyo, Baxter und Acto-Soft. Wie die Schulleitung mitteilt, gibt es bereits Kontakte zu weiteren möglichen Kooperationspartner wie Marktkauf Speicher, Volksbank und Kreissparkasse sowie dem Baukonzern Goldbeck. Auch das Schulprojekt "Praxis Leben", das Schüler ab der Klasse 8 über ein halbes Jahr regelmäßig über ein paar Stunden in der Woche in Betriebe und Einrichtungen in Halle führt, passt in diesen Kontext einer sich stark öffnenden Schule.

In oberen Klassen wächst die Schülerzahl stetig

Letztlich hofft die Haller Gesamtschule sehr, dass sie vor allem in den fünften Klassen mehr Zulauf erhält. In den höheren Klassen ergibt sich der Zulauf von außen schon seit Jahren, nämlich vor allem durch abgeschulte Schüler von Gymnasien. Almuth Burkhardt-Bader verweist auf den aktuellen siebten Jahrgang, der mit etwa 75 Schülern im 5. Jahrgang gestartet und mittlerweile bei knapp 100 Schülern angekommen sei. "Genau auf diesen Umstand haben wir als Stadt bei der Bezirksregierung stets hingewiesen. Und es steht doch die Frage im Raum: Warum sollten Schüler immer solche Umwege nehmen", hofft Bürgermeister Thomas Tappe auf mehr Anmeldungen von Anfang an.

Oberstufe gewinnt in KGH-Kooperation

Almuth Burkhardt-Bader ist froh, dass die sechs Positionen in der Schulleitung mittlerweile alle besetzt sind. Das 70-köpfige Kollegium ist insgesamt sehr jung. Eine besondere Konstellation, die es nur in diesem Jahr gibt, könnte der Haller Gesamtschule womöglich ein paar mehr Zuläufe in der Oberstufe bescheren. Da an Gymnasien wegen der Rückkehr von G8 zu G9 in diesem Jahr keine Einführungsphase in die Oberstufe (Klasse 11) angeboten werden kann, wird eine Gesamtschule noch attraktiver für Realschüler nach Klasse 10 mit Q-Vermerk, die ein Abitur anstreben. Die Kooperation bei Leistungskursen (LK) in der Oberstufe läuft dabei sehr vielsprechend bei mittlerweile sechs gemeinsamen Angeboten mit dem Kreisgymnasium. Dank der Zusammenarbeit konnten die beteiligten Schulen zum Beispiel Physik- und Geschichte-LK einrichten, die ohne den jeweiligen Partner nicht zustande gekommen wären.