Mitgliederzuwachs bei der TSG Kölkebeck-Bokel

Die TSG Kölebeck-Bokel blickt optimistisch in die Zukunft. Nicht nur, weil der traditionsreiche Verein in zwei Jahren sein 100-jähriges Bestehen feiert, es stimmen derzeit auch die Rahmenbedingungen.

So konnte die TSG im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen in der Corona-Zeit einen deutlichen Mitgliederzuwachs verzeichnen, die Sportangebote werden wieder gut angenommen und im Frühjahr soll der neu errichtete Bouleplatz eröffnet werden. „Es läuft bei uns. Besonders freut mich, dass wir inzwischen so viele junge Leute haben, die sich engagieren. Man sieht, dass sich etwas bewegt“, sagt der Vorsitzende der TSG, Oliver Reiß, bei der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Rundheide.