Modebereich an Berufskolleg Halle wird immer kleiner

Der Umstand, dass im Bereich Mode und Bekleidung immer weniger Schüler am Berufskolleg Halle den schulischen Teil ihrer Ausbildung durchlaufen, zeichnet die schwierige Entwicklung in der allgemeinen Bekleidungswirtschaft nach. Auch andere Zahlen aus den aktuellen Anmeldungen am Berufskolleg geben interessante Hinweise, wo junge Leute ihre berufliche Zukunft sehen.

Berufskolleg Halle Außenaufnahme Blick auf das Berufskolleg in Halle an der Kättkenstraße

Auch wenn das Berufskolleg in Halle in den politischen Diskussionen über die Entwicklungen an weiterführenden Schulen eine untergeordnete Rolle zu spielen scheint, wird das der tatsächlichen Bedeutung der mit mehr als 1300 Schülern größten Schule im Altkreis an einem Standort nicht gerecht. Zum Ende der vergangenen Woche ist das offizielle Anmeldeverfahren abgeschlossen worden, und wieder mal sind rund 450 neue Schüler in den vielfältigen Bildungsgängen des Berufskollegs Halle angenommen worden. "Insgesamt stehen wir recht stabil da", informiert Berufskolleg-Leiter Dietmar Hampel.