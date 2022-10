Morgendlicher Nebel sorgt für mystische Atmosphäre

Halle

Wanderbegeisterte Menschen sind am Tag der Deutschen Einheit in den Genuss einer rundum gelungenen Veranstaltung gekommen. Das Team des RC Teuto hat für das Haller Volkswandern schöne und zugleich anspruchsvolle Strecken durch den Teuto ausgewählt und auch das Wetter hat mitgespielt. Der morgendliche Nebel, der im Wald für eine mystische Atmosphäre sorgte, sollte sich bald verziehen und so genossen es Jung und Alt spürbar, sich bei strahlendem Sonnenschein an der frischen Luft zu bewegen.

Von Malte Krammenschneider