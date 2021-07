Mosaikschule bald wieder eigenständig

Läuft alles nach Plan, ist die Mosaikschule am Standort Halle von Februar 2022 an wieder eigenständig und keine Zweigstelle der Gütersloher Mosaikschule mehr wie seit 2015/2016.

Der Grund ist schnell erklärt: Erfüllte die damalige Haller Gerhart-Hauptmann-Schule die Mindestschülerzahl für eine Eigenständigkeit nicht, so führt der enorme Zulauf in den vergangenen Jahren dazu, dass die Förderschule in Halle nun wieder unter eigener Regie laufen kann. Dieses Votum kam zumindest vom Bildungs- und vom Kreisausschuss. „Inzwischen ist sonnenklar, dass es für die Schule in Halle einen so großen Bedarf gibt, dass sie wieder ein eigener Standort werden soll“, betonte Sandra Jürgenhake als Leiterin der Abteilung Bildung beim Kreis.