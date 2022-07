München-Berlin-Künsebeck – wie anders sollten die Auftrittsorte einer Deutschlandtournee auch aussehen? Am Künsebecker Kultursommer kommt in diesem Jahr niemand vorbei, auch nicht Sebastian Pompilio bei seiner Konzertreise durch die Bundesrepublik.

Der preisgekrönte Gitarrist Sebastian Pompilio aus Argentinien machte auf seiner Deutschlandtournee auch Halt in Künsebeck.

Der Argentinier gastierte nun im Garten des Gemeindehauses Künsebeck und spielte bei den für die mehr als 50 Besucher ungemütlich heißen Temperaturen. Der preisgekrönte Gitarrist begeisterte die Zuhörer mit seinem virtuosen Gitarrenspiel, die Übersetzung der Zwischenmoderationen übernahm Pfarrerin Kirsten Portz, die im Amt für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung – kurz MÖWe – arbeitet und in ihrer Funktion schon viele Kontakte geknüpft und Reisen nach Südamerika unternommen hat. Ein anderer Pfarrer wiederum hatte dafür gesorgt, dass Pompilio überhaupt Künsebeck mit auf seine Route nahm. Der gebürtige Argentinier Christian Stephan, ehemaliger Pfarrer in Künsebeck und jetziger Pfarrer in Versmold, vermittelte den Kontakt zur Interessengemeinschaft Künsebecker Bürger (IGKB), die den Kultursommer organisiert.