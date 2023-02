Musik als Stresstest des Glaubens

Ein menschenwürdiges Leben ruht nach Ansicht von Gastprediger Pfarrer Christian Wolff auf den drei Säulen Glauben, Musik und Bildung. Nicht von ungefähr entspricht dies genau dem Motto des Leipziger Thomanerchores, der unter der Überschrift „Glauben, Singen, Lernen“ 2012 sein 800-jähriges Bestehen feierte. Im Gegensatz dazu stehe oft die raue Wirklichkeit des gesellschaftlichen Alltags. „Das ist heute so, und das war vor 300 Jahren auch schon so“, betont Christian Wolff, der von 1992 bis 2014 Pfarrer an der Thomaskirche Leipzig war.

Der Festgottesdienst im Rahmen der diesjährigen Bachtage steht ganz im Zeichen der Kantate „Du wahrer Gott und Davids Sohn“, mit der sich Johann Sebastian Bach am 7. Februar 1723 als Thomaskantor bewarb. Eigentlich hatte der Stadtrat die Stelle bereits an Christoph Graupner vergeben, Landgraf Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt verweigerte aber dessen Freigabe. Thematisch fußt Bachs Kantate auf einem Text im Lukasevangelium, in dem Jesus einerseits sein kommendes Leiden und seinen gewaltsamen Tod ankündigt und damit auf Unverständnis stößt, zum anderen einem Blinden sein Augenlicht wieder gibt.