Musikalische Vesper zum Auftakt

Der Musikherbst 2022 wird am Samstag, 22. Oktober, um 18.30 Uhr mit einer Musikalischen Vesper in der St. Johanniskirche eröffnet. Es musizieren Solistinnen und Solisten des Bach-Chores unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Friedemann Engelbert. Pastor Nicolai Hamilton wird das Programm vervollständigen.

Am Freitag, 18. November, findet vormittags um 10.45 Uhr die erste Orgelmusik zur Marktzeit statt. Es spielt Kantor Friedemann Engelbert. Am 25. November sowie am 2. und 9. Dezember werden Martin Rieker, Julia Schöppinger und noch einmal Martin Rieker zu hören sein. Den Schlusspunkt setzt wiederum Friedemann Engelbert am 16. Dezember.

Konzert mit Haller Grundschülern

Im Rahmen des Nikolausmarktes gibt es am Samstag, 26. November um 16 Uhr ein großes Konzert mit Schülern von allen Haller Grundschulen unter dem Motto „Halle, wir singen“! Die Kinder singen Nikolaus-, Advents- und Weihnachtslieder und werden dabei begleitet von Lehrkräften der Musikschule Halle. Der Kinder- und Teenie-Chor der Johanniskantorei ist auch mit dabei. Die Leitung hat Friedemann Engelbert.

Am Samstag, 3. Dezember feiert die Singgemeinde ihr 30-jähriges Bestehen mit einer Adventsmusik um 18.30 Uhr. Auch der Posaunenchor der Johanniskantorei spielt mit. Die Leitung haben Friedemann Engelbert und Stefan Meier.

Weihnachtsoratorium am 11. Dezember

Die Sängerinnen und Sänger des Bach-Chores freuen sich, dass am Sonntag, 11. Dezember, um 17 Uhr in der St. Johanniskirche mit dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach wieder ein großes Oratorium zur Aufführung kommt. Unter der Leitung von Friedemann Engelbert singen der Bach-Chor sowie die Solisten Friederike Webel (Sopran), Sarah Romberger (Alt), Florian Feth (Tenor) und Fabian Kuhnen (Bass). Es spielt das Orchester „La Réjouissance“. Eintrittskarten für diese Veranstaltung gibt es ab Anfang November online unter www.haller-leben.de und telefonisch unter 05201/183-338. Schließlich folgt am 25. Dezember um 17 Uhr das weihnachtliche Wunschlieder-Singen mit Kantor Friedemann Engelbert.