Hier könnte für Bauherren in zwei Haller Neubaugebieten noch einiger Ärger entstehen. Wohl mehr als ein Dutzend Mal sind Zäune errichtet worden, die offenbar gegen den Bebauungsplan verstoßen.

Haller Politiker besichtigen mögliche Verstöße gegen Bebauungsplan in Neubaugebieten

Solche und ähnliche Zaunelemente gibt es dem Vernehmen nach dutzendfach in den Neubaugebieten Gartnischkamp und Weidenkamp und sollen gegen die Vorgaben des Bebauungsplanes verstoßen.

Was ist ein Bebauungsplan wert, wenn gegen dieses verbindliche Regelwerk durch Bauherren immer wieder verstoßen wird? Mit dieser Frage müssen sich die Mitglieder des Planungsausschusses auseinandersetzen, die am Montag sich die Verhältnisse in den Neubaugebieten Weidenkamp und Gartnischkamp im Rahmen einer Ortsbesichtigung besahen.