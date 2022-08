Mehr als vier Stunden hat die Polizei mit Unterstützung vom SEK großen Aufwand in Halle-Hörste betrieben, um eine Bedrohungslage nach einem Familienstreit zu lösen und einen 48-Jährigen festzunehmen. Schon am nächsten Tag konnte der Mann aus dem Gewahrsam wieder nach Hause zurückkehren.

Ein solches Aufgebot an Polizei- und weiteren Einsatzkräften hat Hörste lange nicht mehr erlebt. Der eskalierende Familienstreit von Freitagabend (das WB berichtete) hat in der Summe nach Augenschein etwa 50 Polizei-, SEK-, Rettungs- und weitere Einsatzkräfte gebunden. Am Ende einer mehr als vierstündigen Aktion am Freitagabend wurde ein 48-jähriger mit Polizeigewalt aus einem Haus an der Neuen Dorfstraße herausgeholt und festgesetzt. Doch schon am Samstagmittag war der Festgenommene wieder mit dem Taxi nach Hause gefahren worden.