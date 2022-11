Nach Kampfabstimmung geht Haller Verkehrsversuch weiter

Nach den kontroversen Diskussionen der vergangenen Wochen zur umstrittenen Tempo-30-Zone in der südwestlichen Haller Innenstadt hat der Bau- und Verkehrsausschuss am Dienstagabend eine ebenso stark umstrittene Entscheidung getroffen: Demnach wird der Verkehrsversuch zeitnah mit verkleinerten Straßeneinbauten, Tempo 30 und Rechts-vor-Links-Regelung fortgesetzt. Die Mehrheit von Grünen, SPD und UWG setzte dies gegen CDU und FDP sowie die starken Bedenken der Verwaltung durch.

Der Besucherandrang bei der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses in der Mensa der Gesamtschule war groß, viele Bürger waren das erste Mal in einer Sitzung. Sie erlebten einen bisweilen scharfen und polemischen Schlagabtausch unter den Fraktionen, der gleichwohl die emotionale Debatte auch unter Bürgern in den vergangenen Wochen widerspiegelt. Abteilungsleiter Eckhard Hoffmann hatte die verschiedenen Bürgerreaktionen, die auf verschiedenen Wegen im Rathaus aufgelaufen waren, ausgewertet. Demnach gab es 107 direkte Reaktionen, ohne die vielen Rückmeldungen in sozialen Medien dabei mitgezählt zu haben. Hoffmann zufolge haben 45 Bürger ihre totale Ablehnung des Verkehrsversuches signalisiert. Nur 12 der 107 Bürger haben dem Verkehrsversuch zugestimmt. Weitere acht Bürger haben Veränderungsvorschläge vorgetragen und 42 Bürger haben demnach Tempo 30 zugestimmt, aber eine Änderung der Gestaltung eingefordert.